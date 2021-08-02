РИАМО - 2 авг. Единые даты встреч жителей с главными врачами медучреждений определили в Подмосковье. Теперь задать свои вопросы граждане смогут во 2-ю и 4-ю среду каждого месяца, заявила заместитель председателя правительства области - министр здравоохранения Светлана Стригункова.

«Мы договорились и приняли решение об установлении единых дней встреч медицинских работников с жителями для ответа на самые насущные вопросы <...> Это будет происходить два раза в месяц – 2-я и 4-я среда каждого месяца», - сказала Стригункова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что главные врачи всегда вели прием жителей, но для удобства граждан формат был изменен - либо выездная встреча в залах или парках, либо эфир в соцсетях, либо эфир на телевидении.

«С 12 июля мы провели 80 встреч, охват - более 50 тыс. человек», - добавила Стригункова.

В топе вопросов - вакцинация, медотвод от вакцинации, получение QR-кодов, кадровый дефицит и ремонт зданий больничных учреждений, заключила Стригункова.