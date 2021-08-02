РИАМО - 2 авг. С использованием технологии цифровой телефонии диспетчеры Московской областной станции скорой медицинской помощи стали учитывать на 1,7 тыс. вызовов больше, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
В рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрей Воробьева Московская областная станция скорой медицинской помощи перешла на цифровую телефонию, к автоматической телефонной станции подключены все 43 диспетчерских пункта.
Она добавила, что все звонки по IP-телефонии будут записываться для дальнейшего анализа. Также добавили маркирование бригад, которое позволит использовать медиков на экстренных вызовах без учета прикрепления к подстанции.
Вызвать бригаду скорой помощи в Подмосковье можно по телефонам «112» или «103», а также через мобильное приложение «112 МО». Диспетчер примет вызов и, в зависимости от тяжести состояния пациента, направит бригаду скорой или неотложной медицинской помощи.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии