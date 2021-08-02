РИАМО - 2 авг. С использованием технологии цифровой телефонии диспетчеры Московской областной станции скорой медицинской помощи стали учитывать на 1,7 тыс. вызовов больше, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрей Воробьева Московская областная станция скорой медицинской помощи перешла на цифровую телефонию, к автоматической телефонной станции подключены все 43 диспетчерских пункта.

«Цифровая телефония запущена с июня. Когда диспетчер в течение 8 секунд не отвечает на вызов, то он передается на центральную диспетчерскую. Таким образом, у нас получается около 15 тыс. звонков, 78% поступает через службу «122», 22% - через систему «103». Теперь мы перехватываем около 1,7 тыс. звонков, на которые не успел ответить диспетчер», — сказала Стригункова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что все звонки по IP-телефонии будут записываться для дальнейшего анализа. Также добавили маркирование бригад, которое позволит использовать медиков на экстренных вызовах без учета прикрепления к подстанции.

Вызвать бригаду скорой помощи в Подмосковье можно по телефонам «112» или «103», а также через мобильное приложение «112 МО». Диспетчер примет вызов и, в зависимости от тяжести состояния пациента, направит бригаду скорой или неотложной медицинской помощи.