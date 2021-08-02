РИАМО - 2 авг. В 1 полугодии 2021 года число обращений жителей Подмосковья на портал «Добродел» по медицинским вопросам выросло более чем в 2,3 раза, заявила заместитель председателя правительства области - министр здравоохранения Светлана Стригункова.

Показатель сравнили с количеством обращений за аналогичный период 2020 года.

«Значительная часть обращений связана с недоинформированностью граждан о правилах и способах записи к узким специалистам, необходимым требованиям получения QR-кодов», - сказала Стригункова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что основные темы обращений – вакцинация и невозможность записаться к врачу.