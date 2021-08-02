РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. Сотрудники ГИБДД Подольска в рамках профилактического мероприятия со 2 по 8 августа проверят транспортные средства, перевозящие опасные грузы, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В целях профилактики ДТП при осуществлении перевозок опасных грузов со 2 по 8 августа на территории городского округа Подольск проводится оперативно-профилактический рейд «Опасный груз», направленный на выявление и пресечение нарушений ПДД РФ в данной сфере.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверят транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов. Как показала практика, по-прежнему многие организации, осуществляющие перевозку опасных грузов, допускают нарушения ПДД.

Перевозка опасных грузов накладывает на перевозчика многочисленные ограничения и обязанности. Водитель должен иметь право на осуществление перевозки определенной категории опасных грузов. В случае перевозки грузов повышенной опасности не допускается отклонение от установленного маршрута. Транспортное средство должно быть специально оборудовано для перевозки определенной категории опасных грузов и соответствовать требованиям к техническому состоянию.