РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 авг. В подмосковном Дзержинском в замещающих семьях проживают 67 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

А в подмосковных Котельниках в замещающих семьях проживают 68 детей-сирот.

«Приоритетной работой для нас является устройство детей-сирот в замещающие семьи. В Подмосковье будущие приемные родители могут получить бесплатную консультацию у специалистов органов опеки и служб сопровождения замещающих семей, а также воспользоваться мобильным приложением «Усыновление в Московской области», – сказала зампредседателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

В Подмосковье свыше 15,2 тысячи детей воспитываются в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, 7,6 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.