РИАМО - 2 авг. В Подмосковье до 00:00 3 августа продлили желтый уровень опасности из-за опасности грозы и порывистого ветра до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень интенсивности опасных явлений. Он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Аналогичный уровень опасности объявлен в Брянской, Калужской, Костромской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Тульской, Орловской, Смоленской и Тверской областях Центрального федерального округа.

По прогнозам с 00:00 3 августа и до 00:00 5 августа погода в Подмосковье будет соответствовать «зеленому» уровню, при котором оповещения об опасности не требуется.

Температура воздуха в Московской области в понедельник составит от +26 до +31 градуса.

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