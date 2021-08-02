РИАМО - 2 авг. «Лесную амнистию» планируют завершить в Подмосковье в 2022 году, жителей проинформируют о том, что у их участков больше нет пересечений с землями лесного фонда, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«В следующем году мы тему «лесной амнистии» для граждан вообще снимем», — сказал Разин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что все процедуры власти проводят самостоятельно, жителям никуда обращаться не нужно.

«Мы всех проинформируем массовой рассылкой через портал «Добродел», — заключил Разин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что около 140 тыс. участков в Подмосковье коснулась «лесная амнистия» с начала 2021 года.

«Лесная амнистия» затронула около 140 тыс земельных участков в Подмосковье в 2021 г>>