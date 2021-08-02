РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 авг. Историко-краеведческий музей «Усадьба Фряново» в Щелкове приглашает жителей на мастер-класс по квиллингу, который пройдет 6 августа, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Квиллинг - это вид декоративно-прикладного искусства, где из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги создаются плоские или объемные фигурки, а также композиции.

Возрастное ограничение 7+. Начало в 15:00. Записаться на мастер-класс и узнать всю подробную информацию можно по телефону: 8(496)563-53-40.