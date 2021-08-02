РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 авг. В понедельник в городском округе Мытищи отметят День деревни Жостово, сообщается в Instagram-аккаунте дома культуры Жостово.

Праздничная программа стартует в 16:00 мастер-классом «Жостовская роспись».

В 16:30 пройдет квиз для детей и взрослых «Моя деревня», в 18:00 состоится выступление детских коллективов ДК «Жостовский», гостям покажут спектакль для детей «Конек Горбунок». В 19:30 состоятся жостовские посиделки «Застольные песни». Вход на мероприятие свободный.

Адрес дома культуры: деревня Жостово, улица Живописная, дом №2. Телефон: 8(495)588-84-54.