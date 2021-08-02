РИАМО - 2 авг. В Можайском городском округе значительно улучшилось качество воды, это стало возможным благодаря строительству водозаборного узла, сообщил глава муниципалитета Денис Мордвинцев.

«Это новый ВЗУ для поселка Красный балтиец. На сегодняшний момент жители уже получили чистую воду, и мы надеемся, что после девятого числа, когда она пройдет экспертизу, ВЗУ заработает в полную мощность», — сказал Мордвинцев на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

В округе также завершили ремонт на 24 водозаборных узлах. Работы начали с самого большого ВЗУ, который расположен на улице Полосухина. Этот узел обслуживает почти половину Можайска.

Губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в Подмосковье с 2014 года. Качество питьевого водоснабжения повышают за счет строительства и модернизации водозаборных узлов, очистных и насосных станций, подключения к Восточной системе водоснабжения и сетям «Мосводоканала».