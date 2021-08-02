РИАМО - 2 авг. Более 100 тыс. земельных участков амнистируют на территории Подмосковья по итогам 2021 года, данная работа ведется без участия жителей, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

До 2017 года более 170 тыс. земельных участков имели пересечение с землями лесного фонда, часто жители об этом узнавали только тогда, когда обращались за какими-либо услугами, уточнил он.

«В рамках инициативного амнистирования мы запустили пилот в мае. И с мая по август мы уже амнистировали более 43 тыс. земельных участков без участия заявителя», — сказал Разин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что до конца этого года планируют амнистировать еще 57 тыс. земельных участков в 15 муниципалитетах.

«На 2022 год остается три муниципальных образования — Клин, Наро-Фоминский округ и Солнечногорск. Там осталось около 30 тыс. земельных участков», — заключил Разин.