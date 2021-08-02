РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. Государственная ветклиника открылась в микрорайоне Климовск Подольска, в ней будет оказываться всесторонняя лечебная помощь животным, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник в микрорайоне Климовск по улице Советской, дом 7 открылось Климовское отделение Подольской участковой ветеринарной лечебницы ГБУ ветеринарии МО «Территориальное ветеринарное управление №5». Теперь владельцы домашних питомцев могут получить консультации и лечение от врачей в шаговой доступности от своего дома.

В ветлечебнице оказывается всесторонняя лечебная помощь животным, проводятся консультации, вакцинация, в том числе и бесплатная, от бешенства, можно проводить терапевтические процедуры и хирургические операции.