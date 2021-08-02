РИАМО - 2 авг. В общем травматизме и по числу ДТП в столице самокаты в настоящее время занимают самую маленькую нишу. Люди получают травмы и от велосипедов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«И от велосипедов у нас тоже много сломанных рук и ног. И ДТП на дорогах происходит еще слишком много. В общем травматизме самокаты занимают самую маленькую нишу. Просто они стали заметными, и пошла волна, что это страшная опасность», — пояснил Собянин в интервью РБК.

Он отметил, что за рулем самоката порой оказывается безбашенная молодежь, чья манера управления транспортным средством вызывает дискомфорт у других участников движения. Однако то же самое делают мотоциклисты и велосипедисты.

«Так происходит во всем мире. Это всегда конфликт. И его надо регулировать. Но как регулировать? Давайте вместе анализировать, искать оптимальное решение. Но держать и не пущать — это бессмысленно», — заключил Собянин.

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