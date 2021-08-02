РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. Управляющая компания ООО «Импульс» попросила жителей ЖК «Весенний» Подольска убрать капельники кондиционеров, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

В текущем году лето выдалось жарким. В связи с этим постоянно работают кондиционеры. Однако в жилом комплексе есть собственники, которые при монтаже кондиционеров не провели работы по отводу капельников в канализацию. Из-за этого вода, падающая с высоты, причиняет неудобства жителям нижерасположенных квартир: они слышат вечный стук по подоконникам, также это приводит к намоканию кирпича на фасаде здания.

В связи с вышеизложенным УК просит всех собственников, у которых капельники выведены на улицу, в срочном порядке провести дополнительные работы и убрать их во внутрь своих квартир.