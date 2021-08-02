РИАМО - 2 авг. Нужно стремиться к тому, чтобы общественный транспорт себя окупал хотя бы по текущим расходам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы <...> стараемся снизить плату за поездки по МЦД. Сделали бесплатную пересадку с пригорода на метро, чтобы стимулировать людей пересесть с личных авто», — сказал мэр в интервью РБК.

Он отметил, что в данный момент при увеличении тарифа четверть тех, кто ездит на метро, вернутся на дороги.

«Для нас важнее обеспечить нормальный трафик на дорогах и комфорт поездок в общественном транспорте. Даже если это дополнительные расходы бюджета», — отметил Собянин.

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