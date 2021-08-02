РИАМО - 2 авг. Около 763 тыс. лицевых счетов на обслуживание газового оборудования пересчитали в Подмосковье для снижения стоимости услуг, заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Он напомнил, что обслуживание газовой плиты не должно стоить больше 82 рублей в месяц, водонагревателя - 154, котла - 196 рублей.

«Мы провели анализ. У нас 770 тыс. лицевых счетов <...>, где было превышение мощностей по обслуживанию газового оборудования. Это было в 43 муниципальных образования. 42 муниципальных образования провели эту работу по замене оферт на сайтах за прошедшую неделю», - сказал Хромушин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в «красной» зоне осталось 7 тыс. лицевых счетов. Проблему не решили в Бронницах.

«Стоимость и порядок эксплуатации газового оборудования - это важнейший вопрос. Продолжается работа с тарифами», - заключил Хромушин.