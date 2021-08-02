РИАМО - 2 авг. Территории возле реки в Нагатинском Затоне, Южном порту и до Кремля соединят в единую набережную. На сегодняшний день ее очертания уже можно проследить, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Обновление набережных в Москве проводится каждый год по несколько объектов. В настоящее время реконструировано уже около 20.

Когда появится единая набережная зависит от того, как скоро инвесторы реализуют проекты реорганизации промзон в районе Симоновской набережной. И Южный порт - реализация этого проекта может занять около 10 лет.

«Есть проекты по Строгинской пойме, часть уже реализована. Будем обустраивать огромную пойму в Мневниках. Там будет создана большая 200-метровая профессиональная волна для серфинга и первая в мире крытая», — сказал Собянин в интервью РБК.

От отметил, что от Северного речного вокзала до грузового порта также будут продлевать набережную.

«Мы порт перенесем, скорее всего, подальше — на «полуостров» возле МКАД», — добавил Собянин.

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