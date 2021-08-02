РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 авг. К новому учебному году готовы 114 образовательных учреждений Балашихи, они начнут свою работу с соблюдением всех требований безопасности, сообщается в Instagram-аккаунте управления по образованию администрации городского округа.

Межведомственной комиссией по проведению оценки готовности образовательных организаций, к началу 2021-2022 учебного года проверено 114 образовательных организаций, расположенных на территории муниципалитета, из них 46 школ, 40 детских садов, 6 учреждений дополнительного образования, 19 частных образовательных организаций, - детский дом «Непоседы», 2 техникума.

«Помещения образовательных организаций соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям; созданы условия для организации питания и медицинского обслуживания обучающихся, обучения правилам дорожного движения; обеспечены антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность; имеется необходимая документация к началу учебного года. Образовательные организации готовы к началу нового учебного года», - говорится в сообщении.