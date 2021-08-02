РИАМО - 2 авг. Руководитель главного управления криминалистики СК РФ Зигмунд Ложис заявил, что у ведомства нет подтвержденной информации, что «орского маньяка» Валерия Андреева видели в Московском регионе, сообщает РИА Новости.

Такая информации не раз появлялась весной этого года в разных СМИ.

«В средствах массовой информации ранее появлялись и продолжают появляться сообщения о свидетелях, которые якобы видели так называемого «орского маньяка» в различных регионах страны, в том числе в Москве и Московской области. Конечно же, эта информация проверяется, но сейчас подтверждений данным сведениям нет», — сказал Ложис.

Андреев — предполагаемый российский серийный убийца и насильник, известный как «орский маньяк». Возможно, что мужчина причастен к похищениям, изнасилованиям и убийствам женщин на территории Оренбургской области в период с 2006 по 2012 годы.

Следствие подозревает его в причастности к не менее 7 убийствам женщин. Мужчина был объявлен в розыск, но ему удалось скрыться. По сообщениям СМИ, маньяк может быть причастен к исчезновению более 100 женщин.

По состоянию на 2020 год, Андреев входит в десятку наиболее опасных преступников, разыскиваемых МВД России.