РИАМО - 2 авг. Хозяин подмосковного дома престарелых Дмитрий Новиков приговорен судом в Красногорске к 6,5 годам колонии по уголовному делу о гибели 12 постояльцев при пожаре, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В марте 2019 года москвич Новиков арендовал жилой дом в микрорайоне Опалиха. Мужчина сделал в доме перепланировку, а также установил дополнительные источники освещения и розетки. При этом меры пожарной безопасности соблюдены не были.

В учреждении проживали 29 пожилых граждан. В результате пожара, произошедшего 10 мая 2020 года, от отравления угарным газом на месте скончались 9 человек, 3 умерли от ожогов в больнице. Еще одной женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.