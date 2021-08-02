РИАМО - 2 авг. Число заявок на комплексный договор по подключению газа выросло в 5 раз за прошедшую неделю, было подано более 3 тыс., заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Мы практически завершили работу по проведению собраний с населением, у нас всего осталось 17. План мы выполнили полностью. За неделю к нам поступило 3 тыс. заявок на комплексный договор. <...> Это в пять раз больше, чем на прошлой неделе», - сказал Хромушин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что также уже заключено около 3 тыс. договоров, это 127% от плана.

«План по поднесениям на этот квартал - 1000 домовладений. Выполнение - 41%, 432 домовладения», - уточнил Хромушин.

Он отметил, что проектно-изыскательные работы ведут в 207 населенных пунктах, а строительство - в 95.

Комплексный договор включает в себя: техприсоединение, работы по проектированию и строительству газопровода внутри участка, приобретение газоиспользующего оборудования на выбор заявителя, поставку газа, техобслуживание оборудования.