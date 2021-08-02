РИАМО - 2 авг. Два офиса социальной газификации планируют открыть в Одинцове и Рузе на текущей неделе, заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Продолжаем работу по открытию офисов. Был открыт офис в Дмитровском городском округе. На этой неделе - Одинцово, Руза, далее Истра и Сергиев Посад», - сказал Хромушин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в офисах можно оформлять необходимые документы.

«Мы прорабатываем, чтобы офисы можно было передвигать в наиболее востребованные территории», - сказал Хромушин.

В каждом из офисов социальной газификации представлены «пакетные предложения» газовых приборов, из которых заявитель может выбрать наиболее подходящий вариант и включить его в комплексный договор.

Комплексный договор включает в себя: техприсоединение, работы по проектированию и строительству газопровода внутри участка, приобретение газоиспользующего оборудования на выбор заявителя, поставку газа, техобслуживание оборудования.