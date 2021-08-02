РИАМО - 2 авг. На Москве-реке не планируют выполнять больших объемов перевозок, но речные трамвайчики обязательно запустят, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это будет хорошая история для Москвы», — сказал Собянин в интервью РБК.

Столичные власти планируют запускать городские пассажирские маршруты по Москве-реке поэтапно с 2022 года. Предполагается, что электрические суда будут курсировать круглый год.

Первыми регулярными речными маршрутами станут направления от Киевского вокзала через «Москва-Сити» в Фили и от ЗИЛа до Печатников. Для работы на этих маршрутах планируется поэтапно закупить 20 электросудов по контрактам жизненного цикла.

Первые речные трамвайчики появились в Москве в 1923 году. В 2006 году после отмены городского субсидирования водный транспорт в столице перестал выполнять роль общественного. Рейсовые пассажирские маршруты были закрыты, по реке курсируют только частные экскурсионно-прогулочные суда.

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