РИАМО - 2 авг. Минфин РФ дает Москве 81 млрд руб в качестве инфраструктурного кредита, деньги могут потратить на развитие железных дорог, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы выполняем очень много федеральных функций. И главная из них — это реконструкция пригородного сообщения, создание МЦД. Железные дороги — это на 100% федеральная инфраструктура. Но мы в нее вкладываем сотни миллиардов рублей. Наверное, туда можно направить и инфраструктурный кредит», — сказал Собянин в интервью РБК.

Он добавил, что строятся и другие федеральные проекты, среди которых МГТУ им. Баумана, Инновационный кластер МГУ, Центр управления полетами «Роскосмоса».

Ранее Собянин говорил о том, что столичные власти направили около 100 млрд рублей на поддержку граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса.