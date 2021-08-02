Какие только необычные объявления и тренды ни встретишь в Сети: опытного пользователя не удивишь ни «заговоренными» амулетами от коронавируса, ни сообществами фанатов плесени. Но существуют группы во «Вконтакте», которые могут повергнуть в шок даже привыкшего к странностям человека. В них пользователи ищут человеческую кровь – причем отнюдь не в медицинских целях. Действительно ли среди нас существуют вампиры и как они объединяются в Сети, узнала корреспондент РИАМО.

«В поисках милого донора»

Сначала объявления в вампирских сообществах вызывают недоумение. Кажется, что это своего рода субкультура, замешанная на эзотерике. Однако многие из состоящих в этих сообществах действительно называют себя вампирами. Кровь они ищут, чтобы в дальнейшем ее пить.

В основном авторы объявлений просят обращаться к ним людей из своего региона и выставляют условия для сотрудничества. В качестве требований указывают «психическое и физическое здоровье», «отсутствие вредных привычек», «адекватность». Причем среди подателей объявлений попадаются и несовершеннолетние.

В группах можно прочитать сообщения такого рода: «Ищу донора. Москва», «В поисках милого донора, 17 лет (…). Желательно девушка, пишите в ЛС», «Очень нуждаемся в адекватных кормильцах более-менее сознательного возраста из Москвы и Московской области. Чем больше, тем лучше: помощь нужна нескольким, (….) психическое здоровье в приоритете».

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Не бессмертны и не всемогущи

Причисляющие себя к кровопийцам на самом деле имеют мало общего с образами из фильмов по романам Брэма Стокера и Стефани Майерс. У них нет ни аномально длинных клыков, ни мертвенной бледности, ни способности жить вечно. Они так же, как все, ездят в метро и ходят в магазины, работают в офисах.

На сайте русскоязычного сообщества Vampire Community администрация настаивает на том, что не стоит путать настоящих кровопийц с поклонниками РПГ-игр и неформалами (хотя готичное оформление в черно-красных тонах и наталкивает именно на такие мысли).

«Мы не бессмертны, мы не превращаемся в кого-либо, мы не всемогущи. У нас нет войны с оборотнями, мы не летаем и не живем в Трансильвании. Мы не превратим вас в вампира, нами не управляют никакие кланы, у нас нет учителей, сэров или принцев. Мы личности, у которых проявляются некие симптомы, обычно маркируемые как "вампиризм"», – указано на сайте.

По данным СМИ, сайт появился в 2009 году, его основателем выступил Михаил с никнеймом DarkFess. Два года назал на портале были зарегистрированы пользователи более чем из 40 городов.

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«Пробуждение» и симптомы

Те самые симптомы, в наличии которых уверены люди, назвавшие себя вампирами, проявляются, по их мнению, в процессе «пробуждения». В разных источниках они отличаются, но Vampire Community пишет, что это некое «осознание, что кровь необходима для того, чтобы жить». Процесс якобы начинается в период полового созревания, с 13–16 лет, и проявляется в виде увеличения силы и роста тела, чувствительности к солнечному свету, жажды крови, повышенного сексуального возбуждения, склонности к депрессии, предпочтения ночного времени. А многие пользователи сообществ во «Вконтакте» упоминают резкие изменения настроения, слабость, головные боли, спазмы в желудке, а также говорят, будто им начинает «не хватать чего-то важного».

«Четыре года назад знакомая предложила мне выпить крови. На вкус она была солоноватой, пряной, теплой... Через несколько минут меня начало трясти, зуб на зуб не попадал. Потом внутри стало тепло, появилось чувство удовлетворения, спокойствия. Предпосылки были с детства, в основном к энергетическому вампиризму», – делится одна из участниц.

Еще одна девушка пишет: «Изменения были после сорванного ритуала в 2008 году, где я была в роли жертвы. После той ночи у меня был сдвиг: суицидальные наклонности, депрессия, алкоголь, наркотики. Я постоянно была в поисках чего-то нового, но сама не понимала, что мне нужно, пока не попробовала кровь. (…) Несколько глотков... и это была эйфория. (...) Теперь я уже на расстоянии нескольких метров могу определить человека со вкусной кровью».

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Научный взгляд на вампиризм

Откуда у обычных людей появляются «вампирские» симптомы, РИАМО рассказал кандидат медицинских наук, психиатр Петр Каменченко. По его мнению, питье крови, безусловно, не является нормой, а все описанные недомогания физического характера объясняются обычным самовнушением.

С точки зрения психиатрии люди могут пить кровь по нескольким причинам. Одна из групп таких кровопийц – истероидные психопаты, которые хотят чем-то выделится. Они любят играть роль и придумывать для себя альтернативную реальность, им важно производить на других впечатление и вызывать бурные чувства, порой даже отрицательные. Другая группа – это люди с патологией влечения.

«Существует довольно много вариаций, например, к переодеванию в женское белье, некрофилия, кто-то получает едва ли не оргазм от удушения. Точно так же кто-то может испытывать удовольствие от питья крови», – отмечает врач.

Увлекаться вампиризмом могут и больные параноидной шизофренией: у них питье крови выступает неким продолжением бреда. Такие люди могут, например, верить, что кровь дарит им силы или защищает.

Встречаются и просто неустойчивые личности, попавшие под влияние более сильных людей.

«Полагаю, таких в этой группе может быть около 30 процентов», – заключает Каменченко.

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«Услуги донора»

Казалось бы, подобное поведение должно отпугивать и вызывать недоумение, но на объявления о поиске крови охотно откликаются доноры, а порой и сами просят потенциальных кровопийц использовать их для «питания». Многие из них делают это бесплатно и описывают преимущества своих услуг.

Например, одно из объявлений гласит: «Готов стать донором интереса ради». Также инициативный пользователь просит писать ему только «адекватных» и указывает, что у него низкий болевой порог.

По отзывам становится понятно, что порой помочь самопровозглашенному вампиру готовы близкие. Одна пользовательница рассказывает: «Увы, подходить к незнакомому человеку и просить поделиться кровью не совсем красиво. Поэтому доноров нахожу среди знакомых. Через какой-то период общения я прошу человека порезать себя и дать мне кровь. Не всегда сразу соглашаются. Но после соглашения их не унять. Они начинают предлагать мне сами. Поэтому мне приходится разрывать все связи с человеком и дать ему время придти в себя. А то это похоже на одержимость».

Подобные желания и мысли доноров в некоторых случаях могут объясняться теми же расстройствами, что характерны и для пьющих чужую кровь. В данном случаи врачи чаще упоминают психологическую зависимость и все те же манипуляции, благодаря которым ведомый человек идет на поводу у ведущего. Как отмечает Петр Каменченко, подобный тип отношений может быть в паре, где более слабый партнер следует за доминантом, но есть и примеры, когда вокруг сильного лидера собирались слабые люди, образовывая целые секты.

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«Кормление» и его последствия

Питание кровью в вампирских сообществах называют «кормлением». Его процесс также можно найти на просторах Сети. В главном вампирском комьюнити написано, что кровь у доноров можно получить через порезы острым неиспользованным ланцетом, скальпелем или бритвенным лезвием, а также задействовать шприц.

«Я режу на спине, верх бедра, грудь или (очень редко и очень аккуратно!) руки и некоторые части шеи. Не надо резать глубоко. Ваш порез должен напоминать порез при бритье. Ведь порез при бритье не так уж и болит, верно?» – дает совет вампир со стажем, добавляя, что под рукой должны быть средства оказания первой помощи: бинты, пластыри, дезинфицирующие средства. Их рекомендуют использовать после «кормления».

«Я не использую дезинфекторы перед кормлением, потому что у них отвратительный вкус и, признаюсь, не всегда использую их впоследствии, пока я не видел заражение раны. Но лучше перестраховаться, чем потом жалеть», – делится участник сообщества.

Также в статье указано, что лучше быть готовым к остановке кровотечения с помощью надавливания на точки пережатия или даже к использованию жгута, а в идеале – посетить курсы первой помощи.

В ступор вводят и советы, как лучше приготовить такой обед. Например, вампирам не советуют пить больше одного стакана сырой крови, ведь та очень тяжела для желудка и может вызвать рвоту. Также предлагают заедать ее хлебом либо выпивать нагретой и смешанной с молоком для лучшего усвоения.

В свою очередь врачи относятся к идее потребления человеческой крови весьма скептически. Так, пьющим кровь могут угрожать инфекции из-за несоблюдения правил гигиены. К тому же «кормилец» может передать через кровь какое-нибудь заболевание, о котором даже не знает. Питье крови может вызвать и иммунный ответ на чужеродные агенты – именно из-за такого риска при переливании сравнивают группы крови.

Да и в целом в случае проблем со здоровьем далеко не все вампиры готовы делиться с врачами информацией о том, что вместо стейка у них в меню была чужая кровь. А отличить ее любителя из толпы прохожих и, следовательно, установить причину болезни порой совсем не просто.