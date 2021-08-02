РИАМО - 2 авг. Еще 150 карет скорой помощи выйдут на линию в 2021 году, число машин вдвое превысит показатель двухлетней давности, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«После этого напряженного двухгодичного периода мы приняли решение по сути на 50% увеличить количество карет скорой помощи. <...> 167 новых автомобилей мы выпустили на линию пару месяцев назад, а в ближайшее время еще 150 также выйдут на линию», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.

Он отметил, что также проводится работа по модернизации оборудования, новацией стала IP-телефония.

Автопарк машин скорой помощи в регионе обновляют для более оперативного оказания экстренной помощи жителям.

Все медбригады имеют специальный планшет, чтобы видеть максимум информации о пациенте и оперативно проложить маршрут к месту вызова. Диспетчерские областной скорой медпомощи переведены на IP-телефонию, чтобы не потерять ни один звонок.