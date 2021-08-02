РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 авг. В городском округе Мытищи установлены места уличной торговли, где можно приобрести овощи, фрукты и бахчевые культуры, сообщается на сайте администрации горокруга.

В материале отмечаются нестационарные торговые объекты, которые будут функционировать до 1 ноября: улица Юбилейная, дома №№16, 24, 34; Олимпийский проспект, дом №22/24; улица Колпакова, дом №36, корпус 1; улица Стрелковая, дом №7; Новомытищинский проспект, дом №82; улица Веры Волошиной, дом №40; улица Летная, №40; поселок Поведники, улица Центральная, у дома №9.

Нестационарные торговые объекты, где можно купить сезонные ягоды до 31 августа: улица Селезнева, дом №33; улица Железнодорожная, дом №51; улица Пионерская, дом №1. Также сезонные овощи и фрукты на частной территории можно купить около торговых центров XL, «Перловский», на улице Рождественской, дом №8 и в деревне Пирогово на улице Центральной.