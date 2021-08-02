РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 авг. Образовательные организации подмосковного Красногорска примут после ремонтных работ до 6 августа, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В понедельник глава округа Алексей Спасский провел оперативное совещание с руководителями управлений и профильных служб. В ходе совещания начальник управления образования Наталья Тимошина сообщила, что прием образовательных учреждений после ремонтных работ завершится 6 августа.

К учебному году сотрудники управления соцзащиты вручат школьные рюкзаки 34 красногорским семьям, попадающим в категорию малообеспеченных. Многодетным семьям компенсируют затраты на школьную форму из расчета 3 тыс. рублей на одного ребенка.

Кроме того, на совещании обсудили ремонты подъездов, которые вышли на финишную прямую. Спасский поручил руководителям управляющих организаций, не успевшим сдать подъезды в срок, приложить максимум усилий для завершения всех видов работ.