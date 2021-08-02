РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 авг. В Люберцах насчитывается 254 тыс действующих избирателей, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации председатель территориально-избирательной комиссии округа Борис Новиков.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

«В Люберцах насчитывается 254 тыс избирателей. Будет работать 171 избирательная комиссия», - сказал Новиков.

Он добавил, что будут открыты пункты подачи заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Подать заявление можно со 2 августа по 13 сентября с 16:00 до 20:00, в выходные и праздничные - с 10:00 до 14:00 в кабинете №116 администрации Люберец.

Также подать заявление можно в здании люберецкого ДК, кабинет №105, через МФЦ, портал Госуслуг. С 13 по 19 сентября можно обратиться в любую участковую комиссию, взяв с собой паспорт, в период замены - временное удостоверение.