РИАМО - 2 авг. Платежи за обслуживание газового оборудования должны быть прозрачными, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В понедельник губернатор проводит совещание с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он отметил, что сотрудники компаний должны честно выполнять свою работу.
«Мы в рамках президентской инициативы ведем очень активную работу по газификации населенных пунктов», - напомнил Воробьев.
Он отметил, что многие СНТ просят включить их в границы населенных пунктов, чтобы подключить газ.
Новая президентская программа «Социальная газификация» позволит подключить к газу порядка 115 тыс. домов в 2 917 населенных пунктах.
Все домохозяйства, попадающие под программу, будут подключены к ресурсу до конца 2022 года, графики работ опубликованы на официальном сайте Минэнерго Московской области.
Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>
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