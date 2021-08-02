РИАМО - 2 авг. Платежи за обслуживание газового оборудования должны быть прозрачными, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник губернатор проводит совещание с руководящим составом правительства региона и главами округов.

«Газификация - важная тема. Еще одна тема - это ежемесячный платеж за мониторинг газового оборудования. Еще раз обращаю внимание, Евгений Акимович (Хромушин - ред.), на стандартизацию услуги, чтобы каждому человеку было понятно, за что и почему он платит. И не допустить, чтобы людей обирали недобросовестные компании», - сказал Воробьев.

Он отметил, что сотрудники компаний должны честно выполнять свою работу.

«Мы в рамках президентской инициативы ведем очень активную работу по газификации населенных пунктов», - напомнил Воробьев.

Он отметил, что многие СНТ просят включить их в границы населенных пунктов, чтобы подключить газ.

Новая президентская программа «Социальная газификация» позволит подключить к газу порядка 115 тыс. домов в 2 917 населенных пунктах.

Все домохозяйства, попадающие под программу, будут подключены к ресурсу до конца 2022 года, графики работ опубликованы на официальном сайте Минэнерго Московской области.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>