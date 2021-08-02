РИАМО - 2 авг. Порядка 140 тысяч земельных участков коснулась «лесная амнистия» с начала текущего года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что эта инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным.

«Это касается очень много семей Подмосковья», - сказал Воробьев.

В понедельник губернатор проводит совещание с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Закон о «лесной амнистии» позволяет урегулировать проблемы, связанные с пересечениями границ участков из земель лесного фонда с границами участков, относящихся к землям иных категорий. Законом предусмотрено устранение противоречий органом регистрации прав в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в связи с пересечениями границ в срок до 1 января 2023 года.