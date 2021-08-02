РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 авг. Министр правительства Московской области Роман Терюшков посетил предприятие по переработке промышленных отходов в городе, написал на своей личной странице глава городского округа Дзержинский Сергей Будкин.

«Более 80 контейнеров собственного производства для сбора изношенных шин установила на территории Московской области компания «Орис Пром». В Московской области идет большое строительство спортивных объектов, и самый основной компонент, о котором всегда просят жители, - это антивандальное резиновое покрытие. Именно здесь производят ту самую резиновую крошку, которая в дальнейшем становится основой наших футбольных, хоккейных и детских игровых площадок», - написал Будкин.

Компания располагает целой сетью производственных площадок с перерабатывающим оборудованием как на территории области, так и в столице. Гость оценил работу предприятия округа.



«В свое время я тоже немного занимался экологией и разделением отходов и могу сказать, что здесь разделение резины на фракции происходит до мельчайших частиц, отсутствует выход вторичных материалов без какого-либо последующего захоронения отходов переработки. И мы получаем хороший качественный вторичный продукт для использования на спортивных объектах», - сказал Роман Терюшков.