РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 авг. 188 обманутых дольщиков корпусов №№1 и 2 ЖК «Федоскинская Слобода» в городском округе Мытищи восстановили свои права, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что строительство жилого комплекса началось в 2015 году, ключи от квартир дольщики рассчитывали получить еще 4 года назад. Первоначально планировалось передать квартиры дольщикам в 2017 году, но у застройщика возникли финансовые трудности. Решить вопрос с долгостроем удалось в 2018 году благодаря привлечению инвестора, который профинансировал окончание строительства.

«Проблемный объект сопровождался правительством Московской области. Дольщики получали всю актуальную информацию на встречах с представителями министерства жилищной политики региона и окружной администрации, а также на специально созданном информационном портале объектов долевого строительства Подмосковья - ds.mosreg.ru. Сейчас полностью сданы 2 корпуса жилищного комплекса», - написал Азаров.

Он уточнил, что продолжается строительство еще четырех домов. Очередное торжественное вручение ключей застройщик планирует провести в следующем году. В ближайшее время обещает подключить котельную, так что тепло зимой будет.

По словам Азарова, с вводом остальных домов ЖК будет достроена и ливневая канализация. Сейчас она готова на 75%. Так что потопов во дворах и подвалах во время дождей не будет, обещает застройщик. Также в районе появятся свои детский сад, аптека, магазины и салоны красоты.