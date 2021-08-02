РИАМО - 2 авг. Кабинеты с компьютерными томографами откроют в семи муниципальных образованиях Подмосковья в течение двух месяцев, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году мы закупили 33 единицы тяжелого оборудования, 8 КТ и 7 МРТ. В августе-сентябре будут открыт кабинеты КТ в Дзержинском, Шатуре, Зарайске, Раменском, Королеве, Домодедове, Долгопрудном», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.

Он отметил, что в октябре-ноябре будут установлены 12 рентгенов и три маммографа.

«Это современное оборудование. Жители давно его ждут», - заключил Воробьев.