РИАМО - 2 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил Минздраву региона не сокращать внимание к процессу вакцинации от коронавирусной инфекции.

В понедельник губернатор проводит совещание с руководящим составом правительства региона и главами округов.

«По вакцинации много сказано. Это важная тема, которую я также прошу, Светлана Анатольевна (Стригункова, зампредседателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона), продолжать», - сказал Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Роспотребнадзора Анна Попова запустили в Серпухове промышленное производство вакцины от Covid-19 «ЭпиВакКорона». Производство в Серпухове - первое промышленное крупномасштабное производство вакцины по полному циклу.

На заводе в Оболенском полный цикл производства: от синтеза субстанции до выпуска готового лекарства. Здесь передовые технологии, новейшие методы контроля, практически полная автоматизация.

Вакцинация проводится на добровольной основе, абсолютно бесплатно по полису ОМС. Жителей Московской области принимают в пунктах вакцинации в поликлиниках, МФЦ, торговых центрах, мобильных комплексах, а также в круглосуточных пунктах вакцинации в стационарах.

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2 АВГУСТА

- Еще 2821 пациент выздоровел после коронавируса в Москве. Всего в городе победили болезнь 1 366 386 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 508 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 596 больных. В Москве - 3 330.

- 24 тыс переболевших Covid‑19 москвичей сдали кровь для зараженных. С их помощью было заготовлено 18 т плазмы.

- Дефицит рабочих не повлиял на темпы строительства крупных объектов в Москве. Возникший из‑за пандемии дефицит рабочей силы в Москве оценили в 200 тыс. человек.

- Собянин назвал условие, по которому московские кафе могут вернуться к показателям 2019 г. Мэр подчеркнул, что бизнесу нужно давать возможность работать.

- Москва выбрала оптимальную модель ограничений для противостояния коронавирусу. Задача властей — сохранять баланс интересов и поддерживать хорошее самочувствие горожан.

- Собянин оценил возникший из‑за пандемии дефицит рабочей силы в Москве в 200 тыс человек. С дефицитом работников столкнулись сферы ЖКХ, услуг, торговли, строительства.

- Собянин оценил работу столичных властей по борьбе с пандемией:

«Я доволен тем, как мы проходим нынешнее испытание. Все комплексы проходят достойно. Лучше, чем многие другие города. Приезжают из других городов, из ВОЗ, спрашивают: «Как вам удалось, как вы можете так быстро разворачивать систему здравоохранения?», — сказал Собянин в интервью РБК.

- Столичные власти пока не планируют проводить фестивали. При этом в городе будут работать сезонные ярмарки.

- Москва направила около 100 млрд руб на поддержку горожан и бизнеса в пандемию. В случае необходимости действие мер поддержки продлевают.

- В Москве не планируют вводить удаленное обучение школьников с 1 сентября. Прошлый учебный год в столице проходил с дополнительными каникулами и дистанционкой.

- Пандемия Covid‑19 обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей. Достичь победы над пандемией можно только с помощью вакцинации.