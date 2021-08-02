РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 авг. Скорая помощь Люберец более 2,2 тысяч раз выезжала на вызовы за минувшую неделю, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации заведующий подстанцией «Люберецкая» ГБУЗ «Московская областная станция скорой медицинской помощи» Алексей Сульдин.

«Всего за неделю совершили 2 243 выезда, из них 2 027 были в неотложной форме, остальные - экстренные», - сказал Сульдин.

Он отметил, что доезд до пациента на экстренные вызовы до 20 минут составил 97%, на неотложные - 85%. Всего работали 24 бригады, в среднем на каждую приходилось 12 вызовов в сутки.