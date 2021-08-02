РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 авг. Горячее водоснабжение 23 многоквартирных домов, школы и 2 детсадов в подмосковном Красногорске планируют восстановить 3 августа, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Сотрудники котельной АО «Бецема» продолжают устранение неполадок оборудования, повлекшего внеплановое отключение горячего водоснабжения.

Подача горячей воды была прекращена 29 июля по причине образовавшейся утечки на паропроводе на выходе из котельной. Без горячего водоснабжения на данный момент остаются 23 многоквартирных дома по улице Вокзальной, а также школа №9 и два детских сада. Продолжаются работы по устранению утечки на паропроводе.

Ориентировочные сроки восстановления подачи горячего водоснабжения - 3 августа 2021.