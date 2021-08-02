РИАМО - 2 авг. Привлечение медицинских кадров на работу в медучреждения Подмосковья остается приоритетом для региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Каждый раз мы говорим о важности доступности врачей, я хочу поблагодарить тех глав, которые успешно, постоянно занимаются привлечением специалистов», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что президент России Владимир Путин часто подчеркивает важность доступности врачей узкой специальности, в том числе в небольших населенных пунктах.

Также он напомнил о том, что в современном мире очень активно используется телемедицина.