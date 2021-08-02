РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 авг. Почти 39 тысяч юных жителей Красногорска получат президентскую выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщил глава городского округа Алексей Спасский.

«Почти 39 тысяч юных красногорцев получат президентскую выплату 10 тысяч рублей. Начисления начались уже сегодня, по поручению президента России Владимира Путина - на две недели раньше, чем изначально планировалось», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что выплата полагается детям, родившимся с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года.

Оформить выплату можно на портале госуслуг. У большинства пользователей заявление сформировано автоматически. Если нет, то нужно зайти на главную страницу сайта и нажать на баннер «К началу учебного года». Также для оформления документов можно обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.

Если в семье два и более школьников, следует дождаться решения по одному ребенку. Обычно это занимает не дольше 5 дней с момента подачи. Затем можно подать заявление на других детей.

Выплата положена только гражданам России. И родитель, и ребенок должны являться гражданами РФ и проживать на территории страны.

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