РИАМО - 2 авг. В столице не наблюдается отрицательного тренда по росту износа коммунальной инфраструктуры, она продолжает обновляться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве нет отрицательного тренда по росту износа коммунальной инфраструктуры. Наоборот, мы потихоньку обновляем ее. Сделать все сразу невозможно. Иначе придется весь город перекопать. Каждый год в сети вкладываются приличные деньги», — сказал Собянин в интервью РБК.

Он отметил, что это не бюджетные, а инвестиционные проекты энергетиков, коммунальщиков, газовиков.

Также мэр сообщил, что в столице определены ключевые проекты развития города и от них отступать не собираются.