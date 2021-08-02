РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 авг. ГК «ССТ» городского округа Мытищи завершила выполнение ряда проектов по заказу порта Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщается на сайте администрации горокруга.

Было изготовлено, смонтировано и сдано в эксплуатацию 5900 метров нагревательного кабеля для нужд одного из крупнейших морских портов мира. Порт Фуджейра является глубоководным многоцелевым портом. Это второй по величине бункерный узел в мире и третье крупнейшее нефтехранилище.

SST Thermal Solutions Middle East FZCO, входящая в состав ГК «ССТ», одного из крупнейших мировых поставщиков систем промышленного обогрева, стала участником программы расширения порта Фуджейра. Компания осуществила поставку своих решений электрообогрева для поддержания заданной температуры в мазутопроводах.

Проектные работы выполняли инженеры индийского офиса ГК «ССТ», на которые было затрачено около 200 часов. Суммарная мощность систем электрообогрева составила 260 кВт. Системы были введены в эксплуатацию в феврале 2019 года, апреле 2020 года и июне 2021 года и успешно работают.

Кабель постоянной мощности СНФ специально разработан ГК «ССТ» для областей, требующих высоких рабочих температур — до 260 °C — и высокой выходной мощности. Благодаря использованию фторполимера для внешней изоляции, кабель СНФ идеально подходит для использования в химически агрессивных и коррозионных средах. Его конструкция обеспечивает высокую механическую прочность (ударопрочность 7 Дж) и возможность крепления к нестандартным объектам, таким как насосы, клапаны и фланцы.

«Мы благодарны порту Фуджейра за доверие и возможность участвовать в проекте по его расширению. Мы впервые работаем напрямую с конечным оператором объекта такой важности в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы уверены, что наши системы обогрева обеспечат бесперебойную работу современной инфраструктуры порта Фуджейра» — сказал региональный директор SST Thermal Solutions Middle East FZCO, руководитель проекта со стороны ГК «ССТ» Прашант Гоял.

ГК «ССТ» ранее уже участвовала в проекте по расширению инфраструктуры порта Фуджейра. В 2012 году компания поставила компании Vopak Horizon Fujairah Limited систему электрообогрева на основе скин-эффекта ИРСН–1500 для трубопроводов протяженностью 5 241 метров.