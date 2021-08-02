РИАМО - 2 авг. Обращения жителей, их наказы должны быть приоритетом для местной власти, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Главным являются для нас обращения, коммуникация, наказы наших жителей», - сказал Воробьев, открывая совещание с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что активные граждане выходят с инициативами о наведении порядка, благоустройстве.

Губернатор отметил, что в регионе активно идет программа благоустройства. Эта тема становится наиболее чувствительной в летний период.

«Я бы хотел еще раз сделал акцент и всем главам указать на обязательное внимание к тому, что влияет на качество жизни», - отметил Воробьев.