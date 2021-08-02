РИАМО - 2 авг. Сотрудники Центра воспроизводства редких видов животных научились использовать законы природы для решения задач по их воспроизводству. Речь идет о таких животных, как леопард, птенцы дрофы, змеи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Территория Центра воспроизводства редких видов животных под Волоколамском занимает около 200 га. Там обитает примерно 200 видов редкой фауны, 78 из них занесены в Красную книгу России.

«Животные приспосабливаются, чтобы выжить даже в непривычных условиях, акклиматизируются, привыкают к необычным шумам. Люди уже вписались в экосистему. Во-первых, наши сотрудники находятся в контакте с животными: обходят вольеры и клетки, убирают, дают еду. Даже когда мы закрывались для посетителей, здесь постоянно присутствовал человек», — сказала заведующая отделом хищных животных Татьяна Демина.

Кроме того, она подчеркнула, что в центре не бывает большого количества людей – максимум 20 экскурсантов.

В центре специально создают необычные ситуации. Это нужно для того, чтобы животные привыкали к жизни вне природы. Например, сотрудники проезжают на автомобилях или прогуливаются с собаками мимо вольеров. Таким образом, обитатели становятся менее пугливыми и продолжают вести обычную жизнь, а также производят потомство.

Также для животных создают условия, которые максимально приближены к естественным. Благодаря этому они и заводят потомство. Так, хищникам необходимо иметь хороший обзор на свою территорию, а также укрытия. В их вольерах установлены 3 решетчатых стены, затененные уголки, леса, на которых животные сидят, как на ветках. Для манулов в этом году организовали березовую рощу с высокой травой.

«Хищникам, в частности амурским тиграм и дальневосточным леопардам, тесновато, их активность ограниченна. Мы установили в вольерах бассейны с водой, кольца, бочки, конусы, подвесили уздечки с запахом кожи. Они со всем этим играют. Когда нет посетителей, пускаем в клетки живой корм, например птиц, чтобы они не утратили охотничьи навыки», — уточняет Татьяна Демина.​