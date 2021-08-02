РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. Подольская спортсменка София Миронова одержала победу в эстафете в рамках Спартакиады молодежи России по легкой атлетике, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

С 30 июля по 1 августа в Чебоксарах состоялась V летняя Спартакиада молодежи России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет.

Подольская спортсменка София Миронова в составе сборной Московской области одержала победу в эстафетном беге среди юниорок до 20 лет. Она заняла первое место в эстафете 4x100 (командное время 2.08.99). Также она заняла 3 место в беге на 100 метров, показав результат 11.98.

Спортсменку и ее тренера Екатерину Иванову поздравили с заслуженной победой.