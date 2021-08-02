РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 авг. Сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Люберец за минувшую неделю приняли свыше 10,3 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа директор службы Виталий Богданов.

«На минувшей неделе, с 26 июля по 1 августа, в ЕДДС Люберец поступило 10 310 обращений, из них 646 - на горячую линию администрации», - сказал Богданов.

Он добавил, что из них 5 122 обращения касались вызова скорой помощи, 2 029 - полиции и ГИБДД, 48 - пожарных и спасателей, 68 - специалистов аварийной газовой службы.