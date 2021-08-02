РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 авг. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез более 31,6 тыс кубометров отходов с контейнерных площадок Люберец за минувшую неделю, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации замруководителя предприятия по округу Алексей Гвоздев.

«За неделю регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез и отправил для последующей сортировки и переработки 31 605 куб м отходов, из них 2 976 куб м - сухих отходов», - сказал Гвоздев.

Он отметил, что также за неделю вывезли 123 кубометров мусора с несанкционированных свалок. Также за неделю было принято и обработано четыре обращения от жителей.