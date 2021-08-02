РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. Рабочие устранят протечку в кровле одного из домов на улице Володи Дубинина в Подольске после жалобы жителя, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович совместно с депутатом местного совета депутатов Алексеем Никулиным провели встречу с жителями на улице Володи Дубинина. В ходе диалога горожане разъяснили, что их волнует вопрос ремонта крыши.

«Разъяснил, что для включения дома в программу по ремонту на 2025 год, необходимо составить протокол собрания. Однако, пока капитальный ремонт крыши не может быть осуществлен, есть и частные случаи, требующие незамедлительного решения. Во время встречи подольчанин озвучил проблему регулярного залива одной комнаты в его квартире. Эту проблему взял на свой личный контроль! Место заливов будет устранено в ближайшее время, чтобы гражданин смог проживать в комфортных условиях», - написал Максимович.