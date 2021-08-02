РИАМО - 2 авг. Сентябрьские выборы должны пройти без каких-либо преград для аккредитованных журналистов, работающих на избирательных участках, сообщила РИАМО корреспондент издания «Аргументы и факты» Елена Краснова.

Ранее ЦИК утвердил порядок аккредитации представителей СМИ на предстоящих выборах. Аккредитация дает журналистам право находиться в помещениях для голосования в дни основного (17, 18 и 19 сентября) и досрочного голосования. Также аккредитованные журналисты могут присутствовать при подсчете голосов на участках и знакомиться с протоколами об итогах электорального процесса.

«Думаю, что никаких ограничений для работы журналистов на этих выборах не ожидается. Тем более, у ЦИК уже есть опыт проведения голосования за несколько дней», - отметила Краснова.

Она рассказала о своем участии в освещении голосования в сентябре 2019 года в качестве журналиста.

«Все было открыто. На участке, где я работала, голосовали по открепительным талонам жители других городов и регионов. Голосование было цифровое. Я видела, как обрабатывались бланки, что там нажимают, как аппарат принимает бюллетени. У журналистов был доступ ко всем этапам обработки и подсчетов голосов. Поэтому и в этот раз все должно быть без каких-либо преград для журналистов», - заключила Краснова.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут с 17 по 19 сентября.