РИАМО - 2 авг. В Москве и области со среды температура воздуха установится в районе плюс 23-25 градусов, местами пройдут кратковременные дожди, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Из-за пересечения с холодным атмосферным фронтом завтра ожидается переменная облачность и выпадение до 1 мм осадков. Средняя температура воздуха в Москве плюс 22-24 градуса, в области плюс 20-25», - сказала Позднякова.

Она добавила, что со среды в регион вернутся средние температурные значения. Так, в этот день температура воздуха в дневное время составит плюс 23-25 градусов, в ночное плюс 13-15 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди. В четверг осадков не ожидается.

Такие значения сохранятся до субботы. В выходные дневная температура воздуха в столичном регионе составит плюс 25-27 градусов.

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