РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 авг. В подмосковном Королеве проверят работу такси со 2 по 8 августа, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Такси» пройдет в Королеве со 2 по 8 августа. Во время рейдов инспекторы проверят автомобили такси на соблюдение законодательства. Также они будут пресекать нарушения миграционного законодательства РФ и проверять, насколько обеспечена безопасность при перевозке граждан и багажа легковыми такси.

Также будет проверено насколько законно используется атрибутика такси, соблюдение таксистами правил дорожного движения (ПДД) и правил перевозки пассажиров, в том числе с использованием удерживающих устройств.